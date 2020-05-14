Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 4 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son 24 saatteki verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8."
AA