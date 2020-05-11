Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 55 ölüm daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka sayısı hakkında, "Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız, yakında günde 1000’den daha az olacak." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 139 bin 771, can kaybı 3 bin 841 oldu. Son 24 saatte 3 bin 89 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 95 bin 780 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız, yakında günde 1000’den daha az olacak." paylaşımında bulundu. "Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor." ifadelerini paylaşan Bakan Koca şunları kaydetti: "Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." AA

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