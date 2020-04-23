Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Türkiye'de koronavirüs salgının toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı ise 2 bin 491 oldu.

Son 24 saatte 3116 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 115 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2491 oldu. "Bugün, dünden daha iyi durumdayız" Sağlık Bakanı Koca: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin."

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