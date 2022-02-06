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Türkiye'deki 70 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

06 Şubat 2022, Pazar 13:43
Türkiye'de nüfusun yüzde 93,2'si il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 6,8 olarak belirlendi. Türkiye genelinde 10 veya daha az kişini ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlenirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 574 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nüfusu 2021'de bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiyi bulurken, il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 78 milyon 908 bin 631 oldu.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93,2'ye çıktı. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 azalışla 5 milyon 771 bin 642 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2020 itibarıyla 5 milyon 878 bin 321 düzeyindeydi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,7'sini barındıran İstanbul olurken, en az olduğu şehir ise 39 bin 130 ile Ardahan olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 290 bin 344 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 28 bin 499 kişi ile Tunceli oldu.

70 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişini ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlenirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 574 olarak kayıtlara geçti.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dirsekli köyü, 6 bin 90 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti. Burayı, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyü 6 bin 40 kişi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Altınsu köyü 4 bin 984 kişi, Uşak'ın Merkez ilçesindeki Mende köyü 4 bin 580 kişi ve Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Doğansu köyü 4 bin 492 kişiyle takip etti.

Köyde tek başına

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köy, 1 kişi ile Bitlis'in Merkez ilçesindeki Kayalıbağ oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başak köyü 2, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Elmaçukuru ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çattepe köyleri 3'er kişiyle en az nüfusa sahip köyler olarak sıralandı.

AA

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