Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken bazı illerde gözlemlenen beyaz rahmet sevince vesile oldu.

Erzurum Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından karla karışık yağmura gözlemlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte, kar yağışı devam ediyor. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezi beyaza büründü. Park halindeki araçların, yol ve kaldırımların karla kaplanması nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının üstünü ve iş yerlerinin önünü temizledi, bazıları ise şemsiye ile kar yağışından korunmaya çalıştı. Kars Kars'ta da gece saatlerinde başlayan karla kent merkezi beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan Bünyamin Cengiz, havaların son günlerde soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktığımızda tabii çok şaşırdık. Mart sonuna yaklaştık, Sarıkamış'a kar yakışıyor inşallah bereketli olur." dedi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Bu arada karlar arasından çıkan kardelen ve çiğdemler tefekkürlük, güzel görüntülere vesile oldu. Tunceli Tunceli’de de gece saatlerinde gözlemlenen sağanak, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kara dönüştü. Kar yağışıyla ilçelerdeki bazı kara yollarında sürücüler ilerlemekte zorlandı. Baharın gelişiyle ilçelerdeki ormanlık alanlarda açan çiçekler de karın altında kaldı. Ardahan Ardahan'da dün yüksek kesimlerde gözlemlenen kar, gece il genelinde etkili oldu. Kar yağışı ile etraf beyaza büründü. Vatandaşlardan Mustafa Deniz, "Burası Ardahan sonuçta. Beklenen bir kar. Kar berekettir." dedi.

Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından gözlemlenen kar, kent merkezinde beyaz örtü oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü şehir merkezi ile kırsal mahallelerde, dün başlayan ve aralıklarla gözlemlenen kar, gece de sürdü.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes'te de kar yağışı sürüyor.

İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor. AA

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