Türkiye genelinde kar yağışı hakim

Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Karabük, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Düzce kent merkezinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Trafik polisleri, kar yağış nedeniyle ana arterlerde tedbir aldı. Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri de teyakkuza geçti. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Kentteki 278 köyden 33'ünün yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresi ekipleri, 52 iş makinesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren başlattıkları çalışma sonucu 10 köy yolunu açtı. Ekiplerin, 23 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kentte kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kocaeli Kocaeli'de kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde etkili oldu. Gebze ilçesinde kar, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde devam eden yağış, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışının kentte aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 84 santimetre ölçüldü. Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Bolu'da kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük ve Abant tabiat parklarında 10, Yedigöller Milli Parkı'nda 15 santimetre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki pistlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat ve milli parklarda güzel görüntüler oluştu. Gölcük ve Abant tabiat parklarına gelen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı. Sakarya Sakarya'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Hendek ilçe merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. İlçedeki 1722 rakımlı Dikmen Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karabük Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum ve Ardahan kar yağışıyla beyaza büründü Erzurum kent merkezi ve yüksek kesimlerde sabah kar, kısa süreli olarak aralıklarla etkisini gösterdi. Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, il merkezindeki tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Daha sonra güneşin açmasıyla kar örtüsü erimeye başladı. Ardahan'da da sağanağın ardından kar etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu Yüksek ve iç kesimlerindeki etkili karla Samsun beyaza büründü. Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Karayolları karla mücadele ekipleri tarafından Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesiminde özelliklede rampalarda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Kavak ilçe merkezinde 20 santimetre olan kar kalınlığı yükseklerde 40 santimetreye yaklaştı. Yağış, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü. Kastamonu-Ankara kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde de etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı mevkisinde ara ara ulaşımda aksamalara neden oldu. Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çorum'da 97 köy yolu ulaşıma kapandı Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçeleri beyaza büründü. İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı. Çorum'da kar yağışı nedeniyle 97 köy yolu ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il geneli beyaz örtüyle kaplandı. Hafif yağışın devam ettiği kentte karla mücadele çalışmalarına başlandı. Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunu açık tutmaya çalışırken, İl Özel İdaresi de kapalı 97 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor. Çankırı'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor. Kentte yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant gişeleri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu'nda ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. AA

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