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Türkiye genelinde soğuk hava kapıda: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek

16 Şubat 2025, Pazar 16:55
Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

Çelik, yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini, yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Kırklareli'nin kıyı kesiminde kuvvetli yağmur şeklinde görüleceğini aktardı.

Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti.

Çelik, yağışların özellikle Karadeniz'in kıyıya bakan illerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde yer yer kuvvetli olacağına dikkati çekti.

İstanbul'da kar tekrar etkisini gösterecek

İstanbul'da yarın kuvvetli yağmur beklendiğini belirten Çelik, salı yağmurun şiddetini azaltacağını, çarşamba karla karışık yağmur görüleceğini, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.

İstanbul'da 10-11 derece olan sıcaklıkların çarşamba ve perşembe 4 ila 5 derecelere kadar düşeceğini aktaran Çelik, en düşük sıcaklıkların ise söz konusu günlerde sabah saatlerinden itibaren sıfır derece civarında olacağını vurguladı.

Başkentte sıcaklıklar sıfırın altında olacak

Çelik, Ankara'da sıcaklıkların hızla düşeceğini belirterek, yarın hafif yağmur görüleceğini dile getirdi.

Salıdan itibaren karla karışık yağmur, çarşamba ve perşembe ise kar görüleceğini bildiren Çelik, Ankara'daki karın çok kuvvetli olmayacağını, çoğunlukla hafif şiddette yağış beklendiğini ifade etti.

Çelik, başkentte hafta sonunda 11-12 dereceleri gören sıcaklıkların hafta ortasında 2 ila 3 derecelere kadar düşeceğini kaydederek, "Bu sistemle birlikte önümüzdeki hafta sonunda gün boyu sıcaklıkların sıfırın altında olduğu günleri de yaşayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek

İzmir'de iki gün boyunca yağmur beklendiğini bildiren Çelik, yarın kuvvetli sağanak, salı yağış görüleceğini, çarşambadan itibaren yağış beklentisi olmadığını ancak İzmir'de de sıcaklıkların düşeceğini söyledi.

Çelik, İzmir'de 15 ila 16 derece civarında olan en yüksek sıcaklıkların 7 ila 8 derecelere kadar düşeceğine dikkati çekerek, "mgm.gov.tr" adresinden güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesini tavsiye etti.

AA

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