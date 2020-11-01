Türkiye'nin 11. 'sakin kenti'nde sonbahar tefekkürü

Erzurum'da, 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi sonbahar renkleriyle tefekküre vesile oluyor.

Sonbahar esintileri

Sonbahar: Veda güzelliği

Okunaklı ve dokunaklı bir mevsim: Sonbahar Kente 84 kilometre uzaklıktaki bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'yle öne çıkan ilçe, havaların soğumasıyla sonbahar renklerine büründü. 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki ağaçlar, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla insanların tefekküre sevk ediyor.. Karadeniz ikliminin de hakim olduğu ilçede fotoğrafçılar, yağlı boya tabloları aratmayan eşsiz manzarayı fotoğraf kareleriyle kayda alıyor. Tortum Şelalesi'ni görmek için Samsun'dan gelen Mehmet Hancı, ilçenin sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti. AA

Okunma Sayısı: 252

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.