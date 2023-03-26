Türkiye’nin havası kirli

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayınladığı rapora göre, Türkiye’de havası temiz şehir yok.

Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri üzerine çalışmalar yürüten, 15 sağlık, çevre ve iklim örgütünün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), Kara Rapor 2022’yi yayımladı.

Hava kirliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğunun altının çizildiği Kara Rapor 2022’ye göre, Türkiye genelinde 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle ölen kişi sayısı en az 42 bin 67. 2021’de en kirli havayı soluyan ilk beş il sırasıyla, Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya oldu. Raporda Türkiye genelinde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerlerinin 4 katı iken, depremden etkilenen şehirlerde bu değerlerin 7,5 katına çıktı.

Özellikle kentlerde trafikten ve ısınmadan kaynaklı kirliliğe karşı genel bir politika eksikliği olduğunu vurgulayan Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, “Sanayileşme bu kadar kontrolsüz olmamalı, sanayinin denetimleri sıkılaştırılmalı, gerekli yaptırımlar uygulanmalı” dedi.

Haber Merkezi