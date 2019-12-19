Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, “Yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Türkiye’nin yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi” kapsamında, havzaların korunması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve konuyla ilgili uygulamaların takibi amacıyla faaliyet yürüten Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Trabzon Valiliği’ndeki toplantı salonunda bir araya geldi.

Kişi başına 365 metreküp su

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi. Hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisi ile dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını ifade eden Uzun, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının bin 365 metreküp olduğunu aktardı. Uzun, nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2030’da bu miktarın yıllık bin 120 metreküpe kadar düşeceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, “Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir. Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir” diye konuştu.

Su sıkıntısını miras bırakmamalıyız

Küresel iklim değişikliğinden su kaynaklarının da kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilendiğini belirten Uzun, şöyle devam etti: “Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınlar halkımıza önemli ölçüde zarar vermektedir. İklim değişikliği kapsamında bakanlığımızca yapılan çalışma çıktılarına baktığımızda sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddî artışlar beklenmektedir” Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Doğu Karadeniz Havzası’nın 2 milyon 285 bin 231 hektarlık alanıyla Türkiye’nin yüzde 2,92’sini teşkil ettiğini söyledi. Doğu Karadeniz Havzası’nda, yağış miktarlarının Türkiye ortalamasına göre fazla olmasından ve topoğrafik yapıdan kaynaklı olarak sık sık taşkınlar yaşandığını belirten Ustaoğlu, “Bu durumdan dolayı havzamızda gerek ekonomik açıdan gerekse can kaybı açısından istenmeyen hadiseler yaşanabilmekle birlikte, bardağın dolu tarafından bakacak olursak da doğanın nimetlerini fırsata dönüştürme anlamında havzamız, hidroelektrik enerji potansiyeliyle dikkati çekmektedir” şeklinde konuştu. Ustaoğlu, çağın önemli sorunlarından biri olarak nitelendirdiği iklim değişikliğinin havzaları olumsuz etkilememesi için ilgili kurum ve kuruluşlara olduğu kadar vatandaşlara da önemli görevler düştüğüne vurgu yaparak, “Topyekûn bir hareket tarzı benimsemeli ve sonraki nesillere su sıkıntısını miras bırakmamalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.