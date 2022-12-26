Türkiye’ye kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahminlerini açıkladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgede aralıklı kar yağışı bekleniyor.

O bölgeler şöyle: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevreleri.

Yağışlar kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.