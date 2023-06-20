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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

"Turuncu alarm" verilen Düzce'de su baskınları yaşandı

20 Haziran 2023, Salı 11:56
Düzce'de 2 gündür devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezi ile Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde su baskınları yaşandı.

"Turuncu alarm" verilen kentte, il merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelindeki bütün ilçelerde kaymakamlık ve kolluk kuvvetlerini uyararak, dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerdeki evlerin tahliyesini sağladı.

İl genelinde yaklaşık 350 aile, misafirhane, öğretmenevleri, yurt ve okullara yerleştirildi.

Akçakoca'da merkezde birçok sokakta sağanak su taşkınına neden oldu.

İlçe merkezinde Uzunmustafa Mahallesi'nde 4 kişinin yaşadığı bir eve yıldırım isabet etti. Aile kontrol amaçlı Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, su baskınlarının yaşandığı ev ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

Belediye personelini ihbar gelen adreslere yönlendiren Yanmaz, çalışmalara ekipleriyle birlikte katıldı.

Yanmaz, yaptığı açıklamada, "Böyle bir afet görmedim. Tüm ekiplerimiz sahada. Ben de sahada çalışmalara katılıyorum." dedi.

Köprüler zarar gördü

Gölyaka ilçesinde Melen Çayı'na bağlanan birçok derede su baskını yaşandı. Köprülerin zarar gördüğü ilçede İl Özel İdaresi ekipleri kontrol amaçlı ulaşımı kapattı.

Dere yatağındaki evlerde yaşayan vatandaşlar, Belediye ve Kaymakamlık tarafından misafirhanelerde ağırlanıyor.

Melen Çayı'nın geçtiği Cumayeri ilçesinde ise Dokuzdeğirmen ve Yeşiltepe köylerinde 30 aile evlerinden tahliye edildi.

Heyelan riski bulunuyor

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince su baskını ve heyelan tehlikesi bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi.

Sel ve heyelan uyarıları yapılan ilçede ekipler teyakkuz halinde bekliyor. İhbarları değerlendirerek müdahale etmeye çalışan ekipler, vatandaşın can güvenliğini ön planda tutuyor.

Tıraşlar köyünde yaşayan vatandaşlar da köy okulunda yağışın etkisini kaybetmesini bekliyor.

Köy Muhtarı Karahan Uğurlu, yaptığı açıklamada, tehlikeli görülen bölgelerden vatandaşların tahliye edildiğini söyledi.

Erenler Mahallesi'ndeki köy konağında vatandaşları misafir ettiklerini belirten Uğurlu, "Heyelan riski bölgemizde mevcut. Turuncu koda geçildi." dedi.

 Sağanak nedeniyle mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı

Sarıkaya köyü Sarıkaya Mağarası'nın içinden geçen derenin döküldüğü alanın yakınlarına kamp kuran öğrenci grubu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 9 kişilik ekip için harekete geçen Yığılca Kaymakamlığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye ulaşarak 9 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden aldı.

Kampçılar, ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurduna yerleştirildi.

AA

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