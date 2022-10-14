Üç ton ancak alabildim

Yozgat’ta, yeni sezon ekimi için hazırlıklara başlayan çiftçi, girdi maliyetlerinden yakındı, alım güçlerinin olmaması nedeniyle tarım alanlarında kullandıkları makinaların yenisini almak yerine eskisini tamir edip, kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Yozgat’ın Çalatlı köyünde çiftçilik yapan Bünyamin Ayverdi, bir römork mercimek satmasına karşılık ancak üç ton gübre alabildiğini söyledi. Yozgat - anka

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