Ülke geneli için kül uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, gün içerisinde gökyüzünün kırmızı renkte olmasının sebeplerini açıklayarak şunları söyledi:

“Başımızı kaldırıp güneşe doğru baktığımızda güneşin belli bir rengi olduğunu görürüz ve bu renk çeşitli faktörlere bağlıdır. Öncelikle dünya ile güneş arasındaki mesafe çok önemlidir. Ancak güneş ışınları yeryüzüne ulaşana kadar yolda aldığı atmosfer katmanları bu durumu etkiler. Atmosferdeki partikül içeriği değiştiğinde biz güneşin rengini biraz daha farklı olduğunu görürüz. Bugünlerde güneşin rengini biraz daha kırmızı olarak görüyoruz. Çünkü atmosferde çok yoğun miktarda kül bulunmakta. Önümüzdeki birkaç gün boyunca yine yurt genelinde özellikle Doğu Karadeniz, İç Anadolu bölgesinde sıkça bu küllere rastlayabiliriz. Bunun sebebi hem ülkemizde olan yangınlardan çıkan küllerin atmosfere çok hızlı bir şekilde yayılmış olması, hem de Yunanistan’dan çıkan yangın küllerinin bizim atmosferimizde şu an bulunuyor olması”