Ülke genelinde soğuk ve yağışlı kapıda - Kuvvetli zirai don uyarısı da yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, ülke, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek, soğuk havayla yağışlar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.

Rüzgar, salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

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Zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı için kuvvetli zirai don uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte çarşamba gününden itibaren Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında "hafif", Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde "kuvvetli", perşembe gününden itibaren ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da "hafif", Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında "kuvvetli" zirai don bekleniyor.

Zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması, Genel Müdürlüğün il ve ilçeler için hazırladığı sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.