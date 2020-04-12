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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Uludağ Milli Parkı'nda görüntülendi

12 Nisan 2020, Pazar 18:00
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılan Uludağ Milli Parkı'ndaki yaban hayvanları, fotokapanlar tarafından kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle ziyaretçilerin bıraktığı yemek artıklarıyla beslenmeye alışık olan yaban hayvanlarının, aç kalmaması ve yerleşim yerlerine inmesinin önlenmesi amacıyla Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son olarak hayırsever işletme sahiplerinden temin ettikleri karpuz, tavuk, ekmek ve sebzelerden oluşan yaklaşık 5 ton yiyeceği tabiata bıraktı.

Bu arada yaban hayvanları, besleme ekiplerinin kurduğu fotokapanlarca kaydedildi.

Görüntülerde, yem bırakılan bölgeye gelen ayı, çakal ve tilki gibi yaban hayvanlarının beslenmesi yer alıyor.

AA

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