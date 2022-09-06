Yeni Asya Umumi Meşveret Eğitim Komisyonu (Umek) Ankara’da toplandı. Toplantı Gençlik Şurasında görüşülen konulara yer verilerek başlanıldı.

Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecek alanlara teşvik edilmesi bu hususta gençlerimizin bilgi ve yeteneklerinden istifade edilmesi ve manevî sahalarda büyük sıkıntılar yaşayan ve arayış içinde olan günümüz gençliğinin aradığı yardım elinin Risale-i Nur olduğu vurgulanarak bu yolda atılması gereken adımlar belirtildi. Gazetemiz Yeni Asya başta olmak üzere bütün yayınlarımızın önemine binaen dijital dünya ve sosyal medyayı da müspet manada hizmetlerimiz için çağın ve gençliğin istediği tarzda kullanmanın gerekliliği vurgulandı. Okumanın ve okutmanın önemine binaen okuma programlarının il ve bölge çapında yaygınlaştırılması yönünde yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Genç kuşakların kazandırılmasına yönelik ortaya çıkan muzır manileri asgariye düşürebilme adına atılacak adımların belirlenmesi ve anne babanın ve toplumun bu konuda ne yapması gerektiği hususları dile getirildi.

Ankara - Yeni Asya