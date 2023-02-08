Umre için biriktirdikleri 84 bin lirayı depremzedelere bağışladılar

Kırıkkale'de bir imam, öğretmen olan 2 kızıyla umreye gitmek için biriktirdikleri 84 bin lirayı depremzedelere gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi görevlilerine teslim etti.

Merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyü imamı Ahmet Taş'ın kızları, ailece umreye gitmek için 2 yıldır maaşlarından artırdıkları parayı babalarına yolladı.

Taş ve çocukları, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından umreye gitmeme kararı alarak, biriktirdikleri parayı depremzedelere ulaştırılması amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi görevlilerine verdi.

Ahmet Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "84 bin liramız birikti. Bu sırada deprem olunca 'paraya buraya göndersek iyi olur' dedik. Yine de ilk önce verip vermemek konusunda kararsız kaldık. Sonra 11 yaşındaki oğlum rüyasında benim deprem bölgesine gittiğimi ve oradan 3 çocukla döndüğümü görmüş. Oğlum da bunu anlatınca artık düşünecek bir şey yok dedik." ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde en kolayı para vermek." diyen Taş, şunları söyledi:

"Enkazdan çıkan yaralıları ve koşturan insanları görünce bize en kolayını yapmışız gibi geliyor. Çocuklarımın biriktirdiği 84 bin lirayı, Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi'ne teslim ettik."

Ahmet Taş'ın Erzurum'da öğretmen olan kızı Rabia Taş da yarıyıl tatili dolayısıyla ailesinin yanında bulunduğunu söyledi.

Umreye gitmek için 2 yıldır ailesine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Taş, "Aslında geçen yıl gitme girişiminde bulunduk ancak nasip olmadı. Umreye gitmeyi gerçekten çok istiyorduk ancak bizimki istekti, deprem bölgesindeki vatandaşların yaşama ihtiyaçları var diye düşündük. O nedenle oraya göndermek istedik. Bizim elimizden gelen buydu. Malımızla değil, oraya gidip bedenimizle bir şeyler yapabilseydik... Allah onlara yardım etsin." diye konuştu.