Üniversitelilerden ‘geçinemiyoruz’ nöbeti

Hayat pahalılığı, yüksek faturalar ve 850 TL kredi-bursla geçinemediklerini söyleyen öğrenciler, ‘Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz’ dedi.

Artıgerçek’deki habere göre yurtsuzlar, 850 TL ile “Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, ödeyemiyoruz” diyerek Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane içerisindeki Afife Batur Kütüphanesi’nde başlattığı nöbet üçüncü gününde. Hayat pahalılığı ve yüksek faturalardan dolayı “Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, ödeyemiyoruz” diyen üniversiteliler artan gıda fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesini ve öğrenci evlerine gıda desteği sağlanmasını talep ediyor. Haber Merkezi

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