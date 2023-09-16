Üreticiler: Yerfıstığı fiyatının 70 lira olmasını bekliyoruz

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde üretici, artan maliyetlerden dolayı yerfıstığının kilogram fiyatının bu yıl en az 70 lira olmasını istiyor.

Yerfıstığı üreticisi Metin Uzman, “Geçen seneki kilosu 35 lira açıklanan fiyatın bu sene daha üst olmasını bekliyoruz. Mazot geçen sene bu zamanlar 24 liraydı şimdi 40 lira. Fıstığın kilosunun 70 lira olmasını bekliyoruz. İşçilik arttı, maliyet arttı, makine masraflarımız arttı. Geçen sene 200 liraya yaptırdığımız makine 500-600 lira olur tahmin ediyoruz” dedi. Osmaniye - anka

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