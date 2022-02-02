Üretim çok olunca fiyatlar düştü

Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü’de 2020 yılında 27 bin ton olarak gerçekleşen sarımsak rekoltesi, geçen yıl 35 bin tonu geçti.

Geçen yıl kilogram fiyatı 15-30 lira olan sarımsak, bu yıl kalite ve büyüklüğüne göre 2,5 lira ile 8 lira arasında alıcı buluyor. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü sarımsağının tabiî antibiyotik olduğunu söyledi. Butur, ürün fiyatındaki düşüşe ilişkin, “Arz-talep meselesi. Ekimi biraz fazla oldu. Taşköprü sarımsağı olmayan, kalitesi düşük sarımsaklar da fiyatı etkiledi” diye konuştu. Hasadın ardından fiyatların ilk etapta 15 liraya kadar çıktığını belirten Butur, “Geçen yıl fiyatlar yüksekti. O yüksekliği gören bazı üreticilerimiz, bu işle uğraşmayan çiftçilerimiz de ektiği için rekolte fazlalığı oldu. Ürün fazlalığından kaynaklanıyor. Herkes işini yaparsa denge olur. Fiyatların 5-20 lira olması lâzım” dedi. AA

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