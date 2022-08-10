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11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ürgüp esnafı sevindi

10 Ağustos 2022, Çarşamba 13:00
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen “3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali” ilçedeki turizmci ve esnafı memnun etti.

Başta konaklama tesisleri olmak üzere hizmet sunan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, festivalin ilçe ve bölge ekonomisine katkı sunduğunu belirtti. Aktürk, şöyle konuştu: “Yaz ayları bölgemizin sakin olduğu aylardır. Gurbetçilerimizin memleketlerinde olmasıyla insanların sahilden ziyade Kapadokya’yı seyahat planlamalarına almalarını sağladık. Sadece Ürgüp’e değil bölgenin geneline hitap eden işler oluyor. Şu an bölgenin birçok unsurunda konaklama tesislerinde yer yok. Ülkenin birçok ilinden ziyaretçi aldığımızı gördüm.”

 

AA

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