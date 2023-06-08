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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Uşak Küçükler Barajı yüzde 50 doluluğa ulaştı

08 Haziran 2023, Perşembe 12:47
Uşak'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Küçükler Barajı'nda geçen yılın sonunda yüzde 1'e kadar düşen doluluk oranı bahar yağışlarıyla yüzde 50'ye ulaştı.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan ve 2001 yılında hizmete alınan Küçükler Barajı, Darı, Fındık ve Çokrağan derelerinden besleniyor.

Sulama amaçlı da kullanılan Küçükler Barajı, yüzde 100 dolduğunda su seviyesi 12 milyon 600 bin metreküpe çıkıyor.

Barajın doluluk oranı kuraklıkla birlikte her yıl azaldı ve geçen yıl yüzde 28'e geriledi. Bu oran kullanımlarla yıl sonunda yüzde 1'e kadar düştü. Barajda bu yıl bahar yağışlarıyla birlikte 6 milyon 300 bin metreküp su toplandı ve doluluk yüzde 50 seviyesine ulaştı.

"Hiç suyumuz kalmamıştı"

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Emre Kocabıyık, Küçükler Barajı'nın Uşak'ın içme suyunun temin edildiği tek baraj olduğunu, ihtiyacın bir kısmının da kuyulardan karşılandığını söyledi.

Barajın su seviyesinin önceki yıllarda düşük olduğunu belirten Kocabıyık, "Evvelki sene yüzde 24, geçen sene de maksimum yüzde 28'e çıktı barajımız maalesef. Barajda biriken bu su Uşak'a yetmedi. Uşak'ın saniyede 580-600 litre civarında su ihtiyacı var. Bu doluluk oranlarıyla da bunu karşılayamıyoruz. Geçen sene su sıkıntısı yaşadık bu yüzden ve içme suyu kuyuları açmak zorunda kaldık." dedi.

Geçen sene barajda toplanan suyun neredeyse tamamının kullanıldığını, doluluğun yüzde 1'e düşmesiyle zor günler yaşadıklarını dile getiren Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Hiç suyumuz kalmamıştı. Tamamen içme kuyularından Uşak'ı beslemeye devam ettik. Bu sene çok şükür şu an aldığımız veriler yüksek. Bugün itibarıyla yüzde 50 seviyesini geçmiş bulunmaktayız barajda. Gayet olumlu gidiyor. Yüzde 60'lara doğru inşallah ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anda 6 milyon 300 bin metreküp civarında su var barajımızda. Yaklaşık 18 milyon metreküp civarında su ihtiyacımız var. Bu seviyelerde önümüzdeki senelerde su sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyoruz."

Kocabıyık, suda tasarrufun önemine işaret ederek, herkesi suyu ölçülü kullanmaya çağırdı.

 

AA

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