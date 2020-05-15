Uzmanlarda Afrika sıcakları uyarısı!

Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-13 derece yükseleceğini belirterek özellikle hafta sonu dışarıya çıkacak yaşlıları "ısı çarpması"na karşı uyardı.

Afrika sıcaklarına dikkat

Prof. Dr. Şen, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseleceğini ifade etti. Sıcak hava dalgasının Orta Avrupa üzerinde alçak basınç olması nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıklar 7-13 derece yükselecek. Sıcak hava 10 gün boyunca ülkemizde etkili olacak. Yaz sıcaklıklarının da üzerine çıkacak bu hafta sonu. Mesela İstanbul'da yaz sıcaklığı ortalama 28-29 derecedir. Şimdi İstanbul 33 dereceyi bulabilir. İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir'de sıcaklık 40 dereceği geçebilir. Doğu Akdeniz bölgesinde de yer yer sıcaklıklar 40 dereceyi bulacaktır."

Dışarı çıkacak yaşlılara "ısı çarpması" uyarısı

Şen, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini vurguladı.

Koronavirüsle mücadele sürecinde dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara belirli saatlerde sokağa çıkma izni verildiğini anımsatan Şen, "Özellikle bu hafta sonu bazı bölgelerde 40 dereceyi bulacak sıcaklıklar nedeniyle yaşlılarımız çok dikkatli olmalı. Isı çarpması nedeniyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Şen, sıcaklıkla birlikte Türkiye'de hafta sonu bazı illerde tozlanma görülebileceğini, dışarı çıkanların maske taktığı için bir problem yaşanmasının beklenmediğini kaydetti.

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Afrika sıcaklarına dikkat

Afrika’dan gelen hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların Cuma gününden sonra 35 derecelere yükselmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu üyeleri özellikle Pazar günü izinle dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Sıcakların artmasıyla vakaların azalmasını bekliyoruz, ama tamamen bitmeyecektir. 65 yaş üstü dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Güneşin en etkin olduğu zamanda dışarıda olacaklar. Koruyucu tedbirleri almadan dışarı çıkmasınlar” dedi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Prof. Dr. Orhan Şen de Afrika’den gelmesi beklenen sıcak havayı hatırlatarak meteorolojiye ilişkin şu bilgileri aktardı: “Bugünden itibaren hafta sonuna kadar etkisi devam edecek. Ege’de İzmir dahil olmak üzere 35 derecenin üzerine çıkacaktır sıcaklar. Bu, güneş çarpmasına sebep olabilecek kadar yüksek. 38 dereceye kadar çıkar. İstanbul’da ise 30-31 derece olur. En sıcak gün Cuma görünüyor. 30’u geçer. Tedbirlerimizi ona göre ayarlamamız gerekir. Özellikle 65 yaş üstü, bir süredir çıkamıyor, ama izinli çıktıklarında çok dikkat etsinler.”