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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Van Bediüzzaman Külliyesi’nin tabelası asıldı

23 Ağustos 2022, Salı 19:00
“SERHAD ŞEHRİ” Van'da, uzun süredir ihtiyaç duyulan hizmet külliyesinin yapımı büyük ölçüde tamamlandı.

Van’da Bediüzzaman Külliyesinin temeli dualarla atılmıştı

 

Risale-i Nur hizmetleri bakımından önemli bir yere sahip olan Van’da yapımı tamamlanmak üzere olan külliye, Van ve bölgede heyecana vesile oldu.

Van Yeni Asya Temsilcisi Ahmet Yaprak, yaptığı açıklamada "Daha önce yaptığınız himmetlerinizle külliye inşaatı bugün bu hale geldi. Görüldüğü gibi ismnide yazdık ve "Van Bediüzzaman külliyesi tabelasını" astık. Çok mutluyuz, büyük bir sevinç yaşıyoruz, Allah'a şükürler olsun. Tamamlamak için okuyucularımızdan ve himmet sahiplerinden bir gayret daha bekliyoruz inşaallah." 


SERHAD ŞEHRİ VAN’DA YAPILACAK “BEDİÜZZAMAN KÜLLİYESİ”NİN TEMELİ DUÂLARLA ATILDI.

Van - Seyhan Şentürk

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