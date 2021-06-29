Van Gölü havzası da kuraklık tehdidi altında

Yapılan araştırmalarda Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile akarsu ve göllerin seviyesinde, kuraklık sebebiyle düşüşün yaşandığı tesbit edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuraklığın sadece Türkiye’nin değil dünyanın temel bir sorunu olduğunu söyledi. Alaeddinoğlu, şöyle konuştu: “Kuraklık özellikle beli bölgeler için en ciddî tehdit olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulunduğumuz Van Gölü havzası da bu tehditten büyük orada nasibini alıyor. Hem tarımsal faaliyetlerde kullanılan suda hem de içme suyunda ciddî sıkıntılar ortaya çıktı. Havzaya düşen yağışta son 10 yıla kadar çok ciddî bir değişiklik yoktu. Ancak son yılda yağışlarda azalma, sıcaklıkta ciddî bir artış var. Bu da havzada buharlaşmaya neden oluyor. Geçmişle kıyaslandığında bugün düşen yağışın 4 katından fazla buharlaşma yaşanıyor. Dolayısıyla göllerin seviyesi düşüyor. Bu da havzada ciddî bir su kaybına neden oluyor. Dolayısıyla yapılması gereken birçok şey var. Her şeyden önce bir havza yönetimine ihtiyaç var.”