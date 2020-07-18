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21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Van Gölü’nde ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi

18 Temmuz 2020, Cumartesi 19:19
Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2 çocuğun daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 3 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda 2 çocuğun daha cenazesine ulaştı.

Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi.

Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

AA

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