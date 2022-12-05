'Vatandaş ellerinde poşetlerle geliyor'

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’de yerel market işletmecisi Mehmet Egehan Bulut’u ziyaret etti.

Markette tek zam gelmeyen ürünün poşet olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, bir kutu kibritin satış fiyatının dahi 1 liraya çıktığını söyledi. Edirne’de yerel market işletmecisi Mehmet Egehan Bulut, “İnsanlarımız geçen sene rahat rahat alıyorlardı. Ama şimdi ellerinde poşetlerle geliyorlar. Onlarla alışveriş yapıp onlarla evlerine gidiyorlar. Ceplerinden de çıkartıyorlar, çok alacaklarsa çantayla da geliyorlar. Çakmak almayı tercih ediyorlar. Arttı ama gaz doldurabiliyorlar. Kibrit bitince bir daha kullanamıyor” dedi. Edirne - anka

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