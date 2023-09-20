Vatandaşlardan ‘su’ tepkisi

Osmaniye’de konteynerkentte yaşanan su sıkıntısına tepki gösteren vatandaşlar, gece saatlerinde protesto için Dereoba yolunu trafiğe kapattı.

Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, tuvalet ihtiyaçlarını bile su olmadığı için gideremediklerini belirtti. Vatandaşlara konuşan bir yetkili ise “Biz daha kötü günler geçirdik. Bu bir arıza. Patlakları halledelim suyu vereceğiz. Bundan sonra su kesintisi olmayacak” diyerek vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Osmaniye - Anka

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