Vergi memurundan esnafa garip soru

İZMİR’de, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, “Belge düzeni denetimi” adı altında esnaflara denetime başladı.

İzmir’in Bornova İlçesinde ana cadde üzerindeki işyerlerine gelen vergi denetim memurları kontrol sırasında “Neden nakit satışı, kredi karşı satışından daha az?” diye sordu. Bu soru esnaf tarfından garip karşılandı.

Eski esnaflardan Ender Gözen “Gelen memur işyerimizin içinden ve dışından resimlerini çekti” diyerek “Buna bir mana veremedik. Daha önce hiç böyle bir uygulama ile karşılaşmadık” dedi.

Diğer esnaflardan bazıları da işyerlerinin resimlerinin çekildiğini belirttiler. Bilgisayar sisteminde her şey kayıtlı olduğu halde, kiracı olan esnaflara mülk sahipleri ile ilgili sorular sorulması da garip karşılandı.

Fiyatların aşırı bir şekilde arttığı ve müşterilerin alım gücünün düşmesi sebebi ile alış-verişlerin azaldığı bir dönemde bir de bu şekilde denetimler ile esnafların tedirgin edilmesi dikkat çakti. Esnaf ve sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken’e telefonla ulaşan Asya Tesettür Giyim çalışanı Elif hanım da “Biz esnaf olarak zor günler geçiriyoruz. Bir de vergi memurları bize gönderiyorlar. Esnafın sıkıntılarını dile getirmenizi istiyoruz.” diyerek dert yandı. Konfederasyon Başkanı Palandöken de durumu inceleyeceğini belirti.

İzmir - Salih Sütçüoğlu