Veteriner hekimler iş bırakıyor

Veteriner hekimler son günlerde yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla 21 Ağustos’ta iş bırakıyor.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) ile 56 Veteriner Hekim Odası ülke genelinde iş bırakma çağrısında bulundu. Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmak istediklerini söyleyen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “Veteriner hekimler uzun zamandır bazı haksızlıklara ve şiddete maruz kalıyor. Şiddet giderek artıyor. İlk defa bu kadar yaygın bir şekilde herkesin ‘yeter’ dediği bir noktaya geldik. Meslektaşlarımız 21 Ağustos özelinde gerçekten ilgili. Çünkü bıçak kemiğe gerçekten dayandı” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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