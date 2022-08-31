"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Vira Bismillah

31 Ağustos 2022, Çarşamba 21:33
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Balıkçılar 1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyerek denize açılacaklar” ifadeleriyle av sezonunun bereketli olmasını diledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Balıkçılar 1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyerek denize açılacaklar” ifadeleriyle av sezonunun bereketli olmasını diledi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Su ürünlerinin insan sağlığı ve dengeli beslenmede önemli hayvansal protein kaynaklarından biri olduğunu belirten Bayraktar, balık avcılığının önemli bir gıda temin yöntemi olmakla birlikte ülkelerin ekonomisinde de ciddi bir yere sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, “Balıkçılarımız yeni av sezonuna umutla bakıyor. Yeni sezonun hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız açısından verimli geçmesini bekliyoruz” temennisinde bulundu Su ürünleri üretimi Türkiye’nin uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahip olmasının yanında su ürünleri yetiştiriciliğinde de ön plana çıktığını vurgulayan Bayraktar, “2021 yılında toplam su ürünleri üretimimizin yüzde 41’i avcılık, yüzde 59’u ise yetiştiricilik yoluyla elde edildi. ” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

 

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3Y diyerek geldiler, tam tersine gittiler

    Demirören en büyük matbaasını kapatıyor

    Afganistan’da açlık tehlikesi

    Gaziler susturuldu

    Öğretmenlere şiddete 6’lı masadan tepki

    Bankalar ve tüketim büyüdü

    Vira Bismillah

    Yeni gıda krizi kapıda

    Savaş uçakları otobanda tatbikat yapacak

    Asbestli gemiye ‘geri dön’ çağrısı

    Faiz lobisinin geliri 3,5 büyüdü

    BM'den Libya'ya seçim çağrısı

    Pakistan'da selden sonra şimdi de salgın tehlikesi!

    AB'de gündem Ruslara vize yasağı tartışması

    Dualar bereketli bir av sezonu için

    Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

    9. kez siyaseti bırakma kararı aldı

    UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ni inceleyecek

    Avrupa Şampiyonası başlıyor

    Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı 3 günlüğüne durdu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Genel

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem
    Genel

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Genel

    “Ölümcül hastalığı olan var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Cennete hazır mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.