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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Vitrinler plastik yemeklerle süslendi

22 Ağustos 2022, Pazartesi 12:39
Japonya’da çok sayıda restoran vitrinini gerçekçi görünen ve iştah açıcı plastik yemeklerle donatıyor.

Plastik yemek yapma konusunda usta isimler, ilgi çekici bir sergi düzenledi. Müşterileri restorana çekmek için kullanılan vitrindeki plastik yemekler, sanata dönüşüyor. Plastik yemek ustaları, Tokyo’daki halka açık bir sergide yaratıcılıklarını ortaya koydu. Ramenlerden, içinden ejderha çıkan ejder meyvesine kadar çok sayıda ürün sergilendi. Plastik yiyecekler gerçekçi görünümleriyle ilgi çekiyor.

Ziyaretçilerin sergiye ilgisi yoğundu

Son derece lezzetli görünen plastik yiyecekler, gerçeklerini aratmıyor. Plastiklere birebir yemeğin şekli ve rengi veriliyor. Hamburgerin içinden sızan ketçap detayı bile atlanmıyor. Közlenmiş mısırdan, karidese kadar plastik yiyecek bulmak mümkün.

(TRT Haber)

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