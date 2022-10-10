Yaban hayvanlarına koruma kalkanı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kurduğu üretim istasyonları ve rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra, yaptığı yemleme ve su temini çalışmalarıyla yaban hayvanlarına kalkan oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, tabiattaki canlı türlerinin bir ekosistem içinde birbirleriyle etkileşim içinde yaşamlarını sürdürmeleri, çeşitli dış etkenlerden korunmaları ve rehabilitasyonları için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda koruma altına alınan yaban hayvanlarının yer aldığı Kara Avcılığı Kanunu ek listeleri, konusunda uzman öğretim üyeleri ve Genel Müdürlük uzmanlarından oluşan komisyon marifetiyle güncellenerek Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlandı. Yaban hayvanı türü sayısı 785 olarak kayıtlara geçti Buna göre, Türkiye’deki yaban hayvanı türü sayısı 785 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 154 türün memeli, 490 türün kuş ve 141 türün sürüngen olduğu belirlendi. Yaban hayvanı türleri içindeki memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 olmak üzere toplam 650 tür Bakanlığın koruması altında bulunuyor. 10’u memeli ve 103’ü kuş olmak üzere toplam 113 tür ise av hayvanı olarak listelendi. AA

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