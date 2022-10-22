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23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Yaban meyveleri geçim kaynağı oldu

22 Ekim 2022, Cumartesi 17:00
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlık alanda yetişen alıç, kuşburnu, ahlat, kızılcık, karamuk, dağ eriğini toplayıp pazarda satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Dağlardaki dikenli ve çalı tipi ağaçlarda olgunlaşan meyveler vatandaşlardan ilgi görüyor.

İlçede geçimini pazarcılık yaparak sağlayan Hacer Taş ve Halime Balık, meyveleri toplayıp pazarlarda satarak aile ekonomisine destek oluyor.

Çubuk’ta oturan 60 yaşındaki Hacer Taş, yaban meyvelerinin reçel ve marmelatının yapıldığını, çay olarak da tüketilebildiğini söyledi. Yaklaşık 10 yaşından beri yaban meyvelerini ve otlarını toplayıp sattığını belirten Taş, “Evlendikten sonrada aile bütçesine katkı vermek için bu işi sürdürdüm. Bu ürünleri satarak 3 çocuğumu evlendirdim. Allah’a şükür huzurlu şekilde yaşıyorum.” dedi.

Meyveleri toplamak için eşiyle sabah erken saatlerde yola koyulduklarını vurgulayan Taş, şöyle konuştu: “Tarla kenarlarında ormanlık alanlarda bulunan bu meyveleri tek tek topluyorum. Daha sonra da pazarda satıyorum. Günlük 20-80 kilogram arasında topluyoruz. Biz ekmeğimizi dağlardan, taştan çıkaranlarız. Emekliliği, evi, maşı olanlardan da çok rahatım şükürler olsun.”

Halime Balık ise çiftçilikle uğraştığını, sonbahar ayı geldiğinde dağlara meyve toplamaya çıktıklarını anlattı. Kimi meyveleri işlediklerini, bazılarını da kuruttuktan sonra satışa çıkardığını belirten Balık, “En organik ürünümüz alıçtır. Şu anda kilogramını 15 liradan satıyoruz, talep de çok güzel. Bundan marmelat ve sirke yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

 

AA

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