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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yabancı sürücü belgesinin Türkiye'de kullanılma süresinde düzenleme

05 Haziran 2020, Cuma 12:00
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecek.

Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracak.

Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye'deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak.

Değişim için müracaatlar herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek.

Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

"Düzenlememiz hayırlı olsun"

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşının sağlıktan ulaşıma, hukuktan ekonomiye, iş hayatından ticarete pek çok alanda, yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye'deki işlemlerini, hayatlarını daha kolay hale getirmek için her alanda yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı başarıyla yönetilen iki aylık sürenin sonunda günlük vaka artış sayılarının inişe geçtiğini hatırlatan Sırakaya, bu nedenle artık kısıtlayıcı tedbirler gevşetilerek normal hayata dönmek için çeşitli yol haritalarının hayata geçirilmeye başlandığını kaydetti.

Sınır kapılarının açıldığı bu günlerde yurt dışından ülkelerine gelmek için can atan vatandaşların yüzünü güldürecek, tatillerini bölmeden yapmalarını sağlayacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Sırakaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yılın belli bir kısmını yaşadıkları yabancı ülkelerde, kalan kısımlarını da ülkelerinde geçiren vatandaşların ehliyet işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi.

Türk vatandaşları ve Mavi Kartlıların, yurt dışında aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle araç kullanılabildiğini anımsatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığımız değişiklikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve Mavi Kartlılar artık yabancı ülkelerden aldıkları ehliyetlerle Türkiye'de 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapmadan araç kullanabilecekler. Vatan hasretiyle yanan ve araçlarıyla binlerce kilometre yol kat ederek ülkelerine, memleketlerine, ana vatanları Türkiye'ye araçlarıyla gelen vatandaşlarımıza yönelik bu yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun."

AA

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