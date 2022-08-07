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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yağışlar 2021’e göre azaldı

07 Ağustos 2022, Pazar 21:00
Türkiye genelinde temmuzda yağışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 azaldı. İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilogramla Ordu’da, en az yağış metrekareye 0,1 kilogram ile Hatay’da kaydedildi.

Ege ve Güney Anadolu Bölgesi’ne Temmuz’da hiç yağmur yağmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Temmuz 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar temmuz ayı yağış ortalaması metrekareye 15,6 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl temmuzda metrekareye 19 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 8,5 kilogram oldu. Türkiye genelinde temmuz yağışları, ortalamanın ve geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 55 azalış gözlendi. Yağışlar tüm bölgelerde normallerine göre azalma gösterdi. En fazla azalma yüzde 82 ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde oldu.

En fazla yağış Ordu’da

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 74,8 kilogramla Ordu’da, en az yağış metrekareye 0,1 kilogram ile Hatay’da kaydedildi. Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 3,2 gün olarak hesaplanırken, temmuzda Türkiye genelinde ortalama 3,1 gün olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Doğu Karadeniz sahil kesiminde 10 günün üzerinde yağış görülürken, İzmir, Muğla ve Şanlıurfa’nın batı kesimleri ile Mardin, Elazığ, Şırnak, Batman, Gaziantep çevrelerinde ise hiç yağış görülmedi.

Bölgelere göre temmuz ayı yağışları

Marmara Bölgesi’nde temmuz yağışı metrekareye 16,9 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 22,5 kilogram, geçen yıl temmuz ayı yağışı 20,6 kilogram olan bölgede yağışlar, normaline göre yüzde 25, 2021 Temmuz ayı yağışına göre yüzde 18 azaldı. Ege Bölgesi’nde ise temmuz ayı yağışı metrekareye 4,3 kilogram gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması 10,7 kilogram ve geçen yılın temmuz yağışı 7,7 kilogram olan bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 60, 2021 Temmuz yağışlarına göre yüzde 44 azalma gözlendi.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE DE BİLE AZALDI

Temmuz ayı yağışı metrekareye 2,3 kilogram, uzun yıllar ortalaması 8,2 kilogram ve geçen yılın temmuz ayı yağışı 5,8 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesi’nde ise yağışlar normaline göre yüzde 72, geçen yılın yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. İç Anadolu Bölgesi’nde temmuz yağışı ise metrekareye 7,6 kilogram olarak kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması 10,2 kilogram ve 2021 yılı Temmuz ayı yağışı bölgede 7,5 kilogram oldu. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 26 azalma meydana geldi.

AA

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