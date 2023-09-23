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23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yağışlar azaldı, rekolte düştü - Hava şartları çay üretimini de vurdu

23 Eylül 2023, Cumartesi 12:55
Kuraklıktan etkilenen çay tarımında, hava sıcaklıların yüksek seyretmesi ve yağış oranlarındaki azalma rekolte kaybına yol açtı. Geçen yıl yaş çay alımı 860 bin tondan 583 bin tona geriledi.

Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan etkilenen çay tarımında, hava sıcaklıların yüksek seyretmesi ve yağış oranlarındaki azalma rekolte kaybına yol açtı. Geçen yıl yaş çay alımı 860 bin tondan 583 bin tona geriledi.

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde üçüncü sürgün hasat dönemi sürüyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan etkilenen çay tarımında, hava sıcaklıların yüksek seyretmesi ve yağış oranlarındaki azalma rekolte kaybına yol açıyor. Çayda, kuraklığın yanı sıra yanlış hasat ve eksik gübreleme nedeniyle son 5 yılda rekoltede düşüşün sürdüğü gözlemleniyor. 2021’de Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’da 860 bin tonun üzerinde alım yapılan yaş çay, geçen yıl yaklaşık 583 bin tona gerilerken, hasat ve alımların sürdüğü yeni dönemde ise üreticiler yaklaşık 520 bin ton yaş çayı teslim etti.

 

5 yıl öncesine göre rekolte yüzde 20 düştü

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, rekoltedeki düşüşün süreceğini belirtti. Isınan hava koşullarına uygun çay bahçeleri oluşturmasını öneren Erdoğan, şunları kaydetti: Bugün biz eksikleri tespit etmeye çalışıyoruz. 5 yıl geriye baktığımızda; çay tarımında rekolte olarak, yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir düşüş görülmekte. Geçen yıl da bu düşüşü yaşadık. Belki bu yıl biraz daha fazla bu düşüşü yaşayacağız. Bunun sebeplerine geldiğimiz zaman da pandemide artı ham madde fiyatlarında yükselişler oldu. Bu durumda gübrenin buraya gelip, tarlaya girmesinde fiyatsal anlamda yükselişlere neden oldu. Bu durumlar vatandaşın, gübreye erişimini zorlaştırdı.

 

AA

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