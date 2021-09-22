Yağışlar geliyor

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.

Trakya, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısı şöyle: Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.