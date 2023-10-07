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7 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yağmur ve soğuk hava geliyor

07 Ekim 2023, Cumartesi 19:54
Bugün ülke genelinde yazı aratmayan bir hava yaşanacağı tahmin edilirken, Pazartesi ise kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Sıcaklık 10-12 derece azalacak. İstanbul’da pazartesi günü sıcaklık 20 dereceleri görecek.

Türkiye genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporunu göre, yağışlar geri dönüyor. Yağmurlu hava pazartesiden itibaren kuzey bölgelerden başlayarak yurt genelinde yeniden etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının da 5-6 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da 25 derecelerde olan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 20 derecelere düşecek. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara hafta sonunu açık geçiriyor. Pazar rüzgar lodos yönlü, Edirne 29, Çanakkale ve Kocaeli 26 derece. Pazartesi̇ bölgede kış havası var, soğuk ve yağışlı olacak. İç Anadolu güneşli, sıcaklık biraz arttı, öğle saatlerinde 24-25 derecelerde, lodos biraz sert esiyor. pazartesi̇ sıcaklık 7 derece azalacak ve yağmur da bekleniyor.  

EGE’DE YAZ HAVASI

Ege’de yaz havası var, Maniisa 30, Muğla 28, Afyon 24,  Bodrum 31 derece. Pazartesi ise rüzgarlı ve soğuk bii hava olacak. Akdeniz az bulutlu, Adana 33, Mersin 31, Isparta 26 derece. Güneydoğu güneşli̇, Diyarbakır ve  Gaziantep 28 derece. Pazartesi Adana, Hatay, Diyarbakır boyunca sağanak yağış var. Karadeniz pazar açık ve ılık, sıcaklık 24-26’lara kadar çıkıyor. Pazartesi ise şiddetli yağmur ve soğuk gelecek. Yaylalara kar da yağacak. Doğu Anadolu’da Erzurum 19, Malatya 25 derece. Pazartesi bölgede sağanak bekleniyor.

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