Yakışmadı!

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerden geriye kalan çöpler toplandı.

Otoyolun Bolu geçişinde cuma günü mesai bitiminden pazar günü akşam saatlerine kadar süren trafik yoğunluğu nedeniyle mola veren tatilcilerin yol açtığı kirlilik temizleniyor. Ulaşımın normale dönmesinin ardından çalışma başlatan karayolları ekipleri, yol kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresindeki çöpleri topladı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda temizlik yaptı. AA

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