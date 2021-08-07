Yangından sonra sel uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, Antalya ve Muğla’da günlerce süren orman yangınlarının sel ve erozyon riski meydana getirdiğini söyledi.

Sentinel 2-A uydu görüntüleri üzerinde yaptıkları çalışmalara göre, Antalya Manavgat’ta 54 bin 900 hektar, Gündoğmuş’ta ise 13 bin 800 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Türk, “Muğla’da 30 Temmuz tarihli çalışmamızda 20 bin 900 hektar alanın zarar gördüğünü belirlemiştik. Ancak yangın sürüyordu. Sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, zarar gören alanın 61 bin 800 hektar olduğunu raporladı. Yangın bölgelerinde ekosistem büyük zarar gördü. Bu bölgelerde ciddî sel ve erozyon riski var” dedi.

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