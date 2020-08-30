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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yangınlarda 'sigara' ilk sırada

30 Ağustos 2020, Pazar 18:00
İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan 2020 yılının yedi aylık dönemine ait verilere göre İstanbul’da yangınlara sebep olarak “sigara” ilk sırada yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Temmuz 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan 2020 yılının ilk yedi aylık dönemine ait veriler, rakamlara şöyle yansıdı: İstanbul’da, 2020 yılının yedi aylık döneminde 11 bin 458 yangın gerçekleşti. Nedenler arasında sigara yine ilk sırayı aldı; yangınların yüzde 37,2’si sigara, yüzde 28,99’u elektrik nedeniyle ortaya çıktı. Sigara ve elektrik kaynaklı yangınlar, toplam yangınların yüzde 66’sını oluşturdu. 37 binden fazla itfaiye olayın meydana geldiği İstanbul’da, 4 bin 220 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeci ve 123 istasyonla hizmet veriliyor.

2020’DE TOPLAM 11 BİN 458 YANGIN

İstanbul’da, 2019 yılında toplam 22 bin 543, ilk yedi ayında ise 12 bin 721 yangın meydana geldi.  2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 9,9 azalışla 11 bin 458 olarak kaydedildi. 2019 yılında, yangınların yüzde 69,7’si Avrupa, yüzde 30,3’ü Anadolu yakasında meydana geldi. 2020’de, Anadolu Yakasında 3 bin 657, Avrupa Yakasında 7 bin 801 yangın oldu. Kilometrekareye düşen yangın sayısı, 2019’da 4,2, 2020’de 2,1 olarak kaydedildi. İtfaiye aracının yangına varış süresi ortalama 5 dakika 26 saniye; Şile’de 8 dakika 1 saniye, Çekmeköy’de 7 dakika 37 saniye, Adalar’da 2 dakika 48 saniye, Fatih’te 3 dakika 41 saniye olarak gerçekleşti. 2019’da ise en fazla Temmuz (2 bin 490), en az Şubat ayında (bin 344) olmuştu. 2020 yılının yedi aylık döneminde yıllık 3,1 artışla 37 bin 95 itfai olay meydana geldi.

İstanbul - Anka

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