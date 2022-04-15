"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yaşlıların ihtiyaçlarını mobil ekipler karşılayacak

15 Nisan 2022, Cuma 21:00
Niğde’de Valiliğin koordinasyonunda Belediye tarafından yürütülen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen “Şefkat Çınarları Projesi” kapsamında, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.

Vali Yılmaz Şimşek, evinde yalnız veya eşiyle yaşayan, sağlık sorunları ya da ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok yaşlının olduğunu belirterek, şunları kaydetti, “Bu projeyle onların sağlık ve kişisel bakım gibi ihtiyaçları, oluşturacağımız mobil ekipler vasıtasıyla hızlı bir şekilde giderilecek. Aynı zamanda yaşlılarımızın toplumdan dışlanmışlık duygularını bertaraf edeceğiz, yalnız olmadıklarını onlara göstereceğiz.” Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin 9 ay uygulama süresi olduğunu aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''

    İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

    Kiralar fırladı mahkemeler arttı

    Mutfaklarda yangın var

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?

    Trabzonspor 4 maçtır 3 puan alamıyor

    WhatsApp’tan yeni özellik: Topluluklar

    Çin aşılarına talep azalıyor

    Öncelik savaşı durdurmak

    Yüzde 91: Ekonomi en büyük dert

    Tereyağ ihracatına kısıtlama

    Motorine yine zam geliyor

    Yaz döneminde et fiyatları uçacak

    Polis izinsiz arama yapamaz

    Vergi indirimi yetmez üretici desteklenmeli

    Cumhur İttifakı fitne peşinde

    'Putin’in Ukrayna hesaplarının tümü yanlış çıktı'

    Ukrayna - Borodyanka'da son 2 günde 17 sivilin cesedi çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Medenî Bilgiler”
    Genel

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe
    Genel

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?
    Ahmet BATTAL

    Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı
    Cevher İLHAN

    “Yüzük taahhüdü” tartışması
    Faruk ÇAKIR

    Dikkate alan kazanır
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Televizyon vaizliği ve Bediüzzaman’ın vaizlere ‘altın tavsiyeleri’
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayat mı ölüm mü [yakın?!]
    Mehmet ÇETİN

    Bizden ziyade onlara acı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.