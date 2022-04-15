Yaşlıların ihtiyaçlarını mobil ekipler karşılayacak

Niğde’de Valiliğin koordinasyonunda Belediye tarafından yürütülen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen “Şefkat Çınarları Projesi” kapsamında, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.

Vali Yılmaz Şimşek, evinde yalnız veya eşiyle yaşayan, sağlık sorunları ya da ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok yaşlının olduğunu belirterek, şunları kaydetti, “Bu projeyle onların sağlık ve kişisel bakım gibi ihtiyaçları, oluşturacağımız mobil ekipler vasıtasıyla hızlı bir şekilde giderilecek. Aynı zamanda yaşlılarımızın toplumdan dışlanmışlık duygularını bertaraf edeceğiz, yalnız olmadıklarını onlara göstereceğiz.” Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin 9 ay uygulama süresi olduğunu aktardı. AA

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