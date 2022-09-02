Yatıyorsun zam, kalkıyorsun zam

Sivas’ta CHP heyetine ekonomik durumunu anlatan bir vatandaş, “Akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun zam. Bu fakir aile nasıl geçinecek? Nasıl edecek? Bugün gene geldi, yüzde 30-20 zam” dedi.

Genç bir esnaf ise “Geçen sene bile pahalılıktan şikayet ederken ben gene çok iyi hayat yaşıyormuşum” diyerek, gelecekten umutsuz olduğunu söyledi. AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir başkası d “Ben geçmişte AKP’ye de oyumu verdim ama yanlış arkadaş. Patatesin kilosu 14 lira, soğan 13 lira. Tarım şeyi açtı. Gidiyorsun oraya. Yağ yok, yumurta yok, çay yok. Ben ne yapacağım orada. Bunu böyle dedim mi? ‘Ya düzelecek, düzelecek’. Ne düzelecek kardeşim” diye tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas’ta esnafın sorunlarını dinledi. Bir kahvehanedeki vatandaş, işsizlik nedeniyle kahvede oturduklarını söyleyerek, “Yok abicim. İşimiz olsa niye oyun oynayalım?” dedi. “Çatalla çorba içiriyorlar bize” diyen vatandaş hastane şartlarından da dert yandı. Sivas - anka

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