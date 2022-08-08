"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Yaz yağmuru heyelana sebep oldu

08 Ağustos 2022, Pazartesi 19:48
Bazı illerde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Giresun’da heyelan ve su taşkınları meydana geldi. Uşak ve Afyonkarahisar’da da caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Yurtta bazı illerde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Giresun’da heyelan ve su taşkınları meydana geldi. Uşak ve Afyonkarahisar’da da caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı. Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldi. Aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibi sevk edildi.

BAHÇEDE MAHSUR KALDILAR

Keşap-Karabulduk kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Aşırı yağışlar nedeniyle araçlar trafikte ilerlemede zorluk çekti. Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “İlk etapta yapılan çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerimizce, Keşap ilçesi Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba-oğul, bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap ilçesi Küçükgeriş köyünde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır.”

Uşak’ta sürücüler zor anlar yaşadı

Sağanak Uşak’ta da etkisini gösterdi. Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde kalan bazı araçlar, polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı. Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı. Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan Afyonkarahisar merkezi ile Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Aşırı yağış nedeniyle trafikte kazalar ve aksamalar yaşandı. Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.

AA

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maaşın üçte biri vergiye gidiyor: İşsizlik maaşından bile vergi alınıyor

    Ülkemizi terk etmek istemiyoruz

    Politika yanlış, maliyet ağırlaşıyor

    Fenerbahçe sezona beraberlikle başladı

    3 bölgeye sağanak uyarısı

    Blinken: Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı yapacağız

    ‘Yerli gramla, Bulgar kiloyla satın alıyor’

    Kârı bıraktık, masrafı çıkarma derdindeyiz

    Kart borcunu öteleyenler 20 milyonu buldu

    Biden: Müslümanların yanındayız

    Yaz yağmuru heyelana sebep oldu

    İspanya, 21. yüzyılın en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya

    KPSS ile ilgili yeni sınav takvimi belli oldu

    Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatları devam ediyor

    Guterres: Nükleer savaş, gezegenin felaketi olacaktır

    Aliya İzetbegoviç hasretle ve dualarla yad ediliyor

    Katar: Filistin, üzerinde çalıştığımız en önemli dosyalardan biri

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Mescid-i Aksa baskınlarına sert tepki

    'Ermenistan'ı tekrar uyarıyoruz'

    1 haftada 305 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KPSS skandalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü
    Rukiye Anar

    Kur’ân’ın kınadığı sıfatlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlaç terörü ve gıda anarşisine karşı
    Genel

    Maaşın üçte biri vergiye gidiyor: İşsizlik maaşından bile vergi alınıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’dan helâllik almak için neyi bekliyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Manevi ve mecazî nefs-i emmare
    Ahmet BATTAL

    Yangında ilk kurtarılacak şey - kişi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.