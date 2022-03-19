Yazarlarımız okuyucuları ile buluştu

Ankara Kitap Fuarı devam ederken Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

Bu yıl 17.’si düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ediyor. Her yıl iki sefer yapılan ve 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 27 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti. Güleçyüz ayrıca “Cemaatler ve gençlik” konulu bir de konferans verdi. Ayrıca bu sene fuarın uluslararası onur yazarı Macar Türkolog ve çevirmen Edit Tasnadi, onur konuğu da Dücade Cündioğlu oldu.

FUARA ÖZEL FİYATLAR

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor.

ANKARA-RECEP GÖREN