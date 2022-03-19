"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yazarlarımız okuyucuları ile buluştu

19 Mart 2022, Cumartesi 19:49
Ankara Kitap Fuarı devam ederken Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

Bu yıl 17.’si düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ediyor. Her yıl iki sefer yapılan ve 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 27 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile Bizim Aile Dergisi Yayın Koordinatörü Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti. Güleçyüz ayrıca “Cemaatler ve gençlik” konulu bir de konferans verdi. Ayrıca bu sene fuarın uluslararası onur yazarı Macar Türkolog ve çevirmen Edit Tasnadi, onur konuğu da Dücade Cündioğlu oldu. 

FUARA ÖZEL FİYATLAR 

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuluyor. 

ANKARA-RECEP GÖREN

Haber Merkezi

Etiketler: yazar, okuyucu
Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Irkçılık toplumları zehirliyor"

    Yazarlarımız okuyucuları ile buluştu

    "Putin, Zelensky ile bire bir görüşmeye hazır değil"

    BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü

    Beşşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret

    Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

    İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

    Kievliler metro istasyonlarına sığınıyor

    "Rus ordusu 14 bin 400 asker, 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank kaybetti"

    Zelenskiy'den 'müzakere' açıklaması

    BM, Güney Sudanlı mülteciler için yardım çağrısı yaptı

    "Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi büyük ölçüde durdu"

    Otoriterleşme mi? Demokratikleşme mi?

    DUYURU

    Ucuz et kuyruğu

    Ekonomik krize dayanamadılar

    İstanbul'da işsizlik endişe verici seviyede

    Türkiye’nin önündeki riskler arttı

    Yoksulluk araştırılsın önergesine ret

    Rusya’da “vatan haini” avı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nimet iktidara, külfet millete
    Genel

    DUYURU
    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi Valisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleştirirken dikkatli olmalı
    İlknur Maraş Çalık

    Hizmet ve aile arasında denge
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Hekimler de adalet istiyor
    Cevher İLHAN

    Çarpık “tarım politikası”
    Sebahattin YAŞAR

    Henüz hayat devam ederken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.