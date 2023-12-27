Yemek artıklarından 600 kilogram kedi ve köpek maması üretildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında 2 ay önce kurulan tesiste, çöpe gidecek yemek artıklarından kedi ve köpek maması üretilerek hayvanseverlere dağıtılıyor.

Altınova Belediyesince ilçeye kazandırılan aylık yaklaşık 1 ton kapasiteli Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi’nde ilk 2 ayda 1500 kilograma yakın yemek atığı 600 kilogram kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü. Tersaneler Bölgesi’ndeki fabrikalar ve yemek firmalarından toplanan atıkların işlenmesiyle hazırlanarak ikişer kilogramlık ambalajlara konulan mamaların yüzde 20’si Altınova Belediyesinin barınağında kullanılıyor, yüzde 80’i ise evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara ücretsiz veriliyor. AA

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