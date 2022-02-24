Yeni Asya on binlerce ele ulaştı

Gazetemizin 53. kuruluş yılı özel sayısı bütün Türkiye’de elden dağıtıldı ve dağıtıldığı her yerde ilgi gördü.

21 Şubat 1970’de ilk sayısı yayınlanarak yayın hayatına başlayan gazetemiz Yeni Asya, 53. kuruluş yılını, hazırladığı özel sayı ile kutladı. 16 sayfa olarak yayınlanan 21 Şubat 2022 tarihli sayımız bütün Türkiye’de elden dağıtımı yapılmak suretiyle yeni okuyucular kazanılmasına önemli bir katkı sağlanmış oldu.

Çok sayıda siyasetçi, yazar ve fikir adamının kutlama ve tebrik mesajının yer aldığı “Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi” manşetini taşıyan özel sayının il ve ilçelerde dükkân ve evlere kadar dağıtımı yapıldı.

HERKES BEĞENDİ

Gazetemizin tanıtımı maksadıyla dağıtımı yapılan özel sayı her yer tebrik ve takdir gördü. Çoğu yerde hanım ve erkek öğrencilerin gönüllü olarak dağıtımını yaptığı Yeni Asya, bu vesileyle yeni okuyucular kazandı. “Bu çok farklı bir gazete” diyerek bundan sonra gazetemizi takip edeceklerini söyleyenlerin olması dikkat çekti.

BUNDAN SONRA DAHA PLANLI OLACAK

Her il ve ilçede dağıtılan 21 Şubat özel sayısının gördüğü ilgi ve alâka, okuyucularımızı şevke getirerek, bundan sonraki özel sayılar için daha planlı çalışmalar yapma kararı almalarına sebep oldu. Okuyucu ve temsilcilerimiz, “Bunun ilk çalışmasını nasip olursa 23 Mart 2022’deki ‘özel sayı’ için yapacağız” dediler.

Bu arada, Eskişehir’de 21 Şubat özel sayımızı dağıtan kız öğrenciler ayrıca takdir gördü. 21 Şubat 2022 Yeni Asya özel sayısının dağıtımı bazı beldelerde hafta sonunda da devam edecek.

EN KÜÇÜK DAĞITICI

Çocuk sayılabilecek yaşına rağmen Yeni Asya’yı komşularının kapısına kadar götüren ve dağıtıma destek olan İzmirli Musab, “En genç Yeni Asya dağıtıcısı” olarak takdir gördü.

HABER: ÖMER ŞENÖZ