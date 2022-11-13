Yer altı barajları alternatif oluyor

DSİ Genel Müdürlüğü, 2023 sonuna kadar faaliyetteki yer altı barajı sayısını 150’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu tesislerin işletmeye alınmasıyla yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak.

DSİ Genel Müdürlüğünün kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı yer altı sularındaki kayıpları önlemek için 2019’da başlattığı “Yer Altı Barajları ve Yer Altı Suyu Suni Besleme Projeleri” kapsamında 95 yer altı barajının yapımı tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle sıklığı, etki alanı ve şiddeti artan kuraklığın zararlarını asgariye indirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda su arzını artırmak adına önemli alternatifler arasında bulunan “Yer Altı Barajları ve Yer Altı Suyu Suni Besleme Projeleri” 22 Temmuz 2019’da başlatıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar 95 yer altı barajının yapımı tamamlanırken, bu tesisler sayesinde 31 bin dekar tarım arazisi sulandı, 20 milyon 76 bin metreküp içme suyu temin edildi.

İnşa aşamasında 40, ihale aşamasında 11, planlama aşamasında ise 100 yer altı barajı bulunuyor. Planlama aşamasındaki tesislerin jeolojik ve jeoteknik incelemeleri sürüyor.

50 milyon metreküp su depolanacak

DSİ Genel Müdürlüğü, 2023 sonuna kadar faaliyetteki yer altı barajı sayısını 150’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu tesislerin işletmeye alınmasıyla yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Bunun tamamının içme suyuna tahsis edilmesi halinde 750 bin kişiye içme suyu sağlanabilecek. Tamamının sulamaya tahsisi halinde ise 80 bin dekar tarım arazisi sulanabilecek.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne Bölge Müdür Yardımcısı Cahit Aşkan, proje kapsamında son olarak haziranda hizmete alınan Tekirdağ Uzunhacı yer altı barajıyla ilgili bilgi verdi.

Aşkan, “İçme suyu takviyesi yapacağımız için, burada su kalitesi çok daha temiz olduğundan projemizi Ergene Çayı etrafında gerçekleştirdik. Su kalitemiz çok iyi. Bu bölgeye 2 yer altı barajı yaptık ama araştırmalarımız devam ediyor, birkaç tane daha planlama çalışmalarımız bulunuyor. Köylerdeki içme suyu sorununu çözme hedefimiz var.” ifadelerini kullandı.